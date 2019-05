L'Eco di Bergamo su tifosi nerazzurri in finale di C.Italia: "Un esodo"

© foto di Mattia Verdorale

"Finale di Coppa. Un esodo: venduti 21 mila biglietti". Si apre così l'edizione odierna de L'Eco di Bergamo sull'ultimo atto di Coppa Italia che si giocherà domani all'Olimpico tra Lazio e Atalanta: "Le avanguardie dei tifosi nerazzurri sono già nella Capitale, altri si muoveranno oggi, quasi tutti domani. In partenza 100 bus, e auto, mini-van. E chi viaggerà in treno o aereo. A ieri venduti 21 mila biglietti. All'intermo istruzioni e mappa per arrivare allo stadio (e lasciarlo) in sicurezza".