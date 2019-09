L'Eco di Bergamo sull'Atalanta: "Allarme difesa, si è fermato Toloi"

© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica nel taglio basso uno spazio all'Atalanta con il titolo seguente: "Allarme difesa. Si è fermato Toloi: a rischio col Genoa". Fastidio al flessore per lui ieri alla ripresa degli allenamenti e rischia di saltare la sfida di domenica contro i rossoblù lanciatissimi in questo avvio.