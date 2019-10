L'Eco di Bergamo sull'Atalanta: "È ora di vincere in Champions"

© foto di Alessio Del Lungo

Nel taglio alto della prima pagina de L'Eco di Bergamo viene dedicato uno spazio all'Atalanta che oggi sfida lo Shakhtar. Questo il titolo: "È ora di vincere in Champions". La prima in casa a San Siro può già essere decisiva per i nerazzurri: meglio battere gli ucraini per provare a restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Fischio d'inizio alle 18:55.