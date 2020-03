L'Eco di Bergamo sull'Atalanta: "La Dea guarda già al futuro: rosa blindata"

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica nel taglio basso della sua prima pagina uno spazio all'Atalanta con il titolo seguente: "La Dea guarda già al futuro: rosa blindata". In questi giorni complicati per tutta la città a causa del Coronavirus la società nerazzurra programma il prossimo campionato e non solo: per Zapata, ad esempio, contratto fino al 2024.