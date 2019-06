L'Eco di Bergamo sull'Atalanta: "Tornano 50 prestiti ma ripartono"

© foto di Rosa Doro

In fondo alla prima pagina de L'Eco di Bergamo c'è spazio per l'Atalanta che dopo la conferma di Gian Piero Gasperini in panchina sta iniziando a lavorare per costruire la squadra che farà la Champions League. Tuttavia i dirigenti dovranno sistemare prima ben 50 giocatori che rientreranno dai vari prestiti: "Atalanta, tornano 50 prestiti ma ripartiranno. Boom di bandiere", titola il quotidiano che poi spiega: "Sono una cinquantina i giocatori che rientreranno dai prestiti. Ieri le nostre bandiere hanno colorato la Bergamasca".

MOROSINI, CONDANNE ANNULLATE - Su L'Eco di Bergamo inoltre si parla del processo Morisini e delle decisioni della Cassazione che ha annullato le condanne inflitte dalla Corte di Appello dell'Aquila nel 2018 per la morte del giocatore del Livorno avvenuta nell'aprile del 2012. Il medico sociale del Livorno, quello del Pescara e quello del 118, intervenuti in quel tragico istante, erano infatti stati condannati ma la Cassazione ha invitato i giudici ad approfondire alcuni aspetti del quadro clinico, annullando dunque tutte le condanne.