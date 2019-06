L'Eco di Bergamo sull'U21: "Italia, 3-1 al Belgio ma è appesa a un filo"

Successo per l'Italia Under 21 che ieri sera ha battuto 3-1 il Belgio. La contemporanea vittoria della Spagna contro la Polonia ha complicato e non poco i piani visto che gli azzurrini ora dovranno attendere le gare di oggi e di domani per passare come migliori secondi. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina de L'Eco di Bergamo: "Italia, 3-1 al Belgio ma è appesa a un filo".