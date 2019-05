"Anche lo stadio è da Champions. E i big restano". Questo il titolo in prima pagina de L'Eco di Bergamo a proposito dello stadio dell'Atalanta. Come riporta il quotidiano, infatti, la pioggia non ha messo in crisi il cantiere per la demolizione della curva Nord. Un cantiere da Champions come lo è la squadra. Ormai sembra ad un passo la qualificazione alla massima competizione europea e in caso di successo i big allenati da Gasperini resterebbero.