© foto di Alessio Del Lungo

Nel taglio alto della prima pagina de L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina viene dedicato uno spazio ai bergamaschi con il titolo seguente: "L'Atalanta vola. Lecce battuto 3-1". Finalmente in campo nello stadio di Bergamo con la curva Nord tutta nuova, i nerazzurri consolidano - si legge - il terzo posto in Serie A.