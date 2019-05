"Super Atalanta, match point Champions": è questo il titolo di oggi de L'Eco di Bergamo. Ennesima impresa della squadra nerazzurra, che esce dallo Juventus Stadium con un ottimo 1-1 e va vicinissima ad ipotecare la qualificazione in Champions League: basterà battere il Sassuolo già salvo. Gli orobici, peraltro, sono anche riusciti a scavalcare in classifica l'Inter, sconfitta 4-1 al San Paolo di Napoli. Per effetto degli scontri diretti, infatti, la squadra di Gasperini è davanti.