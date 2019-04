© foto di Marco Frattino

Spazio all'Atalanta, sulla prima pagina del quotidiano L'Eco di Bergamo. "Atalanta a due velocità, in trasferta vola e in casa non decolla", il titolo proposto dal giornale in edicola in merito alla formazione di Gasperini. La Dea è reduce dal pari senza gol contro l'Empoli, che compromette la corsa verso il quarto posto.