© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Atalanta a Firenze per il sogno". Questo il titolo in prima pagina de L'Eco di Bergamo in vista della gara di stasera al Franchi tra gli orobici e la Fiorentina valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. La squadra di Gasperini vuole la finale e proverà a fare risultato già oggi in trasferta.