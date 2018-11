L'Eco di Bergamo titola: "Una brutta Atalanta ribaltata a Empoli"

© foto di Ospite

L'Eco di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta della Dea: "Una brutta Atalanta ribaltata a Empoli". I nerazzurri falliscono l'occasione di entrare in zona Europa facendosi prima rimontare e poi abbattere dagli azzurri di Iachini, alla seconda vittoria consecutiva. Gasperini a fine partita non ha usato giri di parole: "E' stata la partita più brutta da quando sono a Bergamo".