L'Eco di Bergamo: "Una poltrona per tre: Inter, Atalanta e Lazio per il 2° posto"

vedi letture

"Una poltrona per tre: Inter, Atalanta e Lazio per il 2° posto". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina de L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina. Con la Juve che ha chiuso definitivamente il discorso scudetto, resta apertissima la lotta per il secondo posto. L'Atalanta al momento è terza, con l'Inter seconda e la Lazio a chiudere in quarta posizione.