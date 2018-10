L'Eco di Bergamo, Ventura su Atalanta-Samp: "Sfida molto incerta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista a Giampiero Ventura a L'Eco di Bergamo in vista della sfida tra Atalanta e Sampdoria. Il commissario tecnico però non si sbilancia. "Partita per intenditori e molto incerta", il suo giudizio. "I nerazzurri possono vincere, Gomez è il giocatore decisivo".