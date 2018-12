© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Eco di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con la sfida di mercoledì contro la Juventus: "Atalanta decimata. Fuori il carattere". Serata di gala per la squadra di Gasperini che dovrà guardare oltre alle tante assenze per provare a mettere in difficoltà i bianconeri. Possibile panchina per Cristiano Ronaldo.