L'Equipe apre col taglio degli stipendi dei giocatori in Ligue 1: "Il report degli euro"

vedi letture

"Il report degli euro". Titola così, in prima pagina, l'edizione odierna de L'Equipe circa il taglio degli stipendi dei calciatori di Ligue 1. L'accordo, d'altronde, è già stato annunciato, coi giocatori del massimo campionato che hanno accettato una riduzione temporanea dei salari per aprile, differenziata a seconda dell'ammontare delle retribuzioni. Un piano risparmi che, come sottolinea lo stesso quotidiano francese, vedrà quindi situazioni nettamente differenti per esempio tra Parigi e Marsiglia.

Questa la prima pagina odierna de L'Equipe: