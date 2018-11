L'Equipe apre con l'OL: "Depay ha la sua rivincita"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show: “L’Inter contro l’Atalanta? Io mi aspetto spettacolo e corsa ma sarebbe una sorpresa per me se l'Inter facesse troppa fatica a vincere. Vorrebbe dire che abbiamo sbagliato proporzioni mentre io credo che...

Milan, il test più difficile dell’anno: ecco la prova di maturità per eccellenza

Inter, le voci su Icardi al Real una spinta per il rinnovo

Le pagelle di Soriano - Un fantasma in campo, Mazzarri è stufo

Le pagelle di Srna - Troppo lento per essere vero. L'assist non basta

Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: out Joao Mario, c'è Vecino

Le pagelle di Antenucci - Altra rete splendida, una certezza per la Spal

Inter, Ausilio a Bergamo per visionare da vicino Mancini

Le pagelle di Petagna - Più incisivo, meno lavoro per i compagni

Le pagelle di Pavoletti - Implacabile di testa, come lui nessuno

Chievo, Campedelli: "Otto mesi d'inferno, mi trattano come un appestato"

Le pagelle di Kouamé: in stato di grazia, vince il duello con Koulibaly

Inter, Joao Mario: "Bel momento per me, voglio continuare così"

Atalanta, Marino: "Grande entusiasmo, vogliamo far bene davanti ai tifosi"

Genoa-Napoli, la moviola: gol regolare. Giusto non assegnare il rigore

"Depay ha la sua rivincita". Con due gol è Memphis Depay a trascinare l'Olympique Lione al successo sul campo del Guingamp e l'edizione odierna de L'Equipe , in taglio alto titola così. Sempre in taglio alto spazio anche al PSG, che stasera farà visita al Monaco: "Ritorno ai giochi".

