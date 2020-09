L'Equipe e la prima vittoria del PSG: "Parigi scappa dalla sfortuna"

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con la prima vittoria in campionato del PSG titolando: "Parigi scappa dalla sfortuna". In 9 contro 11 nella partita contro il Metz, basta un gol di Draxler nei minuti finali per permettere a Tuchel di lasciarsi alle spalle la sfortuna dell'ultimo periodo tra infortuni e Covid. Dopo gli incidenti nella partita contro il Marsiglia, 6 giornate di squalifica per Kurzawa e 2 per Neymar.