L'Equipe e la vittoria dell'OM in vista della Lazio: "Pronti a decollare"

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Pronti a decollare" in riferimento alla vittoria per 1-0 del Marsiglia in casa del Nizza. La squadra di Rudi Garcia si impone in un big match dopo un inizio di stagione complicato e si prepara a disputare due fondamentali gare casalinghe nella stessa settimana: prima la sfida contro la Lazio in Europa League, poi quella contro il PSG per il campionato.