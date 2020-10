L'Equipe: "Il Lille in testa in solitaria"

E' andato ieri in scena il derby del nord tra il Lille ed il Lens, terminato con un perentorio 4 a 0 per i padroni di casa. Ha sbloccato dopo soli 10 minuti Burak Yilmaz, poi nella ripresa Bamba ha messo tutto in discesa dopo soli 3 minuti, prima delle reti per arrotondare di Ikone e Yazici. Una prova di forza che spinge il Lille in testa alla classifica, con due punti di vantaggio sul Paris Saint Germain. E così L'Equipe oggi in edicola titola: "Il Lille in testa in solitaria".