L'Equipe in prima pagina: "Ben Yedder positivo al Covid"

"Ben Yedder positivo al Covid". Questo il titolo che L'Equipe dedica all'attaccante francese nel taglio alto della prima pagina dell'edizione odierna. Domani alle 20:45 il Portogallo affronterà i Blues che vengono dalla pesante sconfitta per 2-0 in amichevole contro la Finlandia. Gara chiave per il girone di Nations League che vede i lusitani primi appaiati alla Francia, ma prevalere per differenza reti.