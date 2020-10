L'Equipe in prima pagina: "Moise Kean, l'anti-Balotelli"

"Moise Kean, l'anti-Balotelli". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de L'Equipe in edicola oggi in Francia. Il giovane attaccante italiano sta segnando a raffica. Dopo la doppietta in Ligue 1, si è ripetuto anche in Champions col Basaksehir. Forse a Parigi sembra aver trovato il suo ambiente ideale: molto chiacchierati i suoi atteggiamenti caratteriali e comportamentali a volte sopra le righe. Molti lo hanno paragonato anche a un Balotelli 2. Ma il ragazzo, classe 2000, qualche giorno fa in colpo solo ha frantumato un altro record. E' entrato nella storia del calcio italiano dopo la doppietta in coppa ed è diventato il più giovane giocatore italiano ad aver trovato il gol nella sua prima presenza da titolare in Champions League superando Del Piero.