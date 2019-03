© foto di Pietro Lazzerini

Paulo Sousa è stato a lungo accostato alla Roma nei momenti di crisi della squadra giallorossa, quando in molti pensavano potesse arrivare l'esonero di Di Francesco. Adesso, secondo L'Equipe, l'ex tecnico della Fiorentina è pronto ad approdare in Ligue 1, con il quotidiano che oggi titola in prima pagina: "Sousa alle porte di Bordeaux".