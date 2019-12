L'Equipe - Mbappé alle Olimpiadi? Deve convincere il PSG

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima pagina de L'Equipe di oggi lancia l'indiscrezione su Kylian Mbappé, centravanti del Paris Saint Germain e della Nazionale francese, che vorrebbe giocare sì l'Europeo del 2020, ma non solo: l'enfant prodige del calcio mondiale avrebbe intenzione di disputare anche i giochi olimpici di Tokyo, in programma il prossimo agosto. Per farlo deve convincere il PSG, sua società d'appartenenza, considerate le due competizioni in poco più di due mesi.