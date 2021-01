L'Equipe nel taglio alto della prima pagina: "Una ramanzina per Neymar"

"Una ramanzina per Neymar". Questo il titolo nel taglio alto della prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe sul fuoriclasse brasiliano. Il mega party delle polemiche da 625mila euro di budget ha inizio, ma in Brasile l'impatto del Covid è molto pesante. Tante critiche per l'asso del PSG che però non lo hanno persuaso a lasciar perdere.