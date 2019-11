L'Equipe: "Real, Mbappé a ogni costo". Leonardo rimprovera Zidane

© foto di Giacomo Iacobellis

"Mbappé a ogni costo". L'Equipe titola così, questa mattina, sull'assedio del Real Madrid al Paris Saint-Germain per Kylian Mbappé. Il talento francese, autore di 9 gol e 4 assist finora in 11 presenze stagionali, è l'obiettivo numero uno sul mercato di Zidane, che non fa niente per nascondere il suo interesse. Ma il ds dei parigini, Leonardo, in queste ore ha chiesto pubblicamente rispetto per il suo tesserato e la sua società: "Zidane accusato di destabilizzare Mbappé. Il PSG lavora al rinnovo del suo giocatore", prosegue infatti il quotidiano.