L'Equipe su Juventus-Lione: "Il percorso da seguire"

vedi letture

"Le cap à suivre", ovvero "il percorso da seguire", titola quest'oggi L'Equipe. Il riferimento è alla sfida tra Juventus e Lione, e a Memphis Depay: il capitano dell'OL, rimasto ai box per sette mesi per via di un brutto infortunio al ginocchio, dovrà mostrare la via per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.