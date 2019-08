© foto di Dimitri Conti

L'Equipe di oggi affronta il caso di calciomercato legato a Neymar in prima pagina. Le due grandi big di Spagna stanno andando all'assalto dell'attaccante brasiliano ad oggi al PSG, e il quotidiano transalpino racconta, in apertura, delle richieste parigine per lasciarlo andare.

"Parigi vuole di più", è l'esplicativo titolo scelto dal giornale, che spiega come il ds Leonardo abbia rispedito al mittente un'offerta pervenuta dal Real Madrid, con 100 milioni di euro cash più l'inserimento di tre calciatori nell'affare: James Rodriguez, seguito anche dal Napoli, Gareth Bale ed il portiere Keylor Navas. Di seguito la prima del quotidiano più rinomato di Francia, che riporta la notizia.