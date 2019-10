© foto di Giacomo Iacobellis

Tre gol in neanche 45 minuti di gioco. Se Mauro Icardi (in campo per 65 minuti) ieri ha segnato la sua prima doppietta in Champions League, Kylian Mbappé (entrato al 52') è riuscito a fare ancora meglio. Tanto da conquistare l'intera prima pagina di oggi de L'Equipe, che non ha paura di definirlo: "Sua Maestà Mbappé". Per il Paris Saint-Germain, dunque, vittoria per 5-0 contro il Club Brugge e primo posto nella classifica del Gruppo A.