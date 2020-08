L'Equipe sul Paris Saint Germain: "Uniti come mai"

"Soudés comme jamais" cioè "uniti come mai". Si apre così l'edizione odierna de L'Equipe che mette a fuoco i punti di forza del Paris Saint Germani. La squadra di Tuchel domani si giocherà l'accesso al gradino più alto d'Europa nella finale di Champions con il Bayern Monaco. Il gruppo è la forza di questa squadra, si legge. Un gruppo formato da ambizione che regna tra i compagni e che non può essere, in ogni caso, dissociato da questo successo sportivo. Il merito va anche a Tuchel che è stato bravo a legare stati d'animo e personalità di campioni: lavoro decisamente non facile se hai a che fare con fuoriclasse, giocatori d'esperienze e giovani.