L'Equipe sul PSG: "Aggrappati"

L'Equipe in prima pagina apre con il pareggio del Paris Saint Germain contro il Napoli. "Accroché", il titolo scelto dal quotidiano francese, spiegando come i parigini rimangono aggrappati alla qualificazione, anche grazie alla sconfitta del Liverpool a Belgrado. "Il PSG può nutrire rimpianti dopo un rigore evitabile. Ne manca uno per fallo su Bernat".