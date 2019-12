L'Equipe sulla vittoria del Lione in Coppa: "Con il sorriso"

© foto di Mattia Verdorale

"Avec le sourire". Questo il titolo sul quotidiano francese L'Equipe questa mattina in edicola in Francia. "Con il sorriso" il Lione che ieri sera ha battuto il Tolosa 4-1 e si è qualificato per i quarti di finale della Coppa di Francia, dopo la brutta sconfitta in campionato con il Rennes.