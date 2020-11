L'Equipe sulla vittoria dell'Olympique Marsiglia: "La Ligue 1 va bene a loro"

"La Ligue 1 va bene a loro" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de L'Equipe in Francia dove viene messo a fuoco il successo di misura del Olympique Marsiglia in casa dello Strasburgo di ieri sera per 1-0 grazie al gol di Morgan Sanson. Il quotidiano analizza il fatto che al momento nel campionato francese non esistano dei campioni o delle squadre nettamente più forti delle altre. La Ligue 1 è molto equilibrata e il Marsiglia tiene comunque la sua posizione grazie anche all'ultima vittoria non particolarmente brillante. in casa del Strasburgo.