L'Equipe: "Zlatan alla salsa milanese"

"Zlatan à la sauce milanaise". Titola così in taglio alto L'Equipe questa mattina in edicola. Naturalmente il titolo è dedicato al ritorno dello svedese al Milan con - Zlatan alla salsa milanese - il quotidiano francese ha voluto mettere in risalto l'ufficialità di ieri. Zlatan Ibrahimovic torna a 38 anni in Serie A e verrà presentato il 2 gennaio al popolo rossonero.