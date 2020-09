L'Unione Sarda: "All'Arena troppa Lazio per il Cagliari

Battuta d'arresto per il Cagliari. Dopo il pareggio per 1-1 di Reggio Emilia contro il Sassuolo all'esordio, la squadra di Di Francesco è stata sconfitta 2-0 in casa dalla Lazio. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "All'Arena troppa Lazio per il Cagliari".