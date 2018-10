L'Unione Sarda apre: "Un grande Barella e gli azzurri vincono"

© foto di Lazzerini

L'Unione Sarda di questa mattina apre in prima pagina esaltando la prestazione di uno dei migliori in campo di Polonia-Italia: "Un grande Barella e gli azzurri vincono in Polonia". L'1-0 conquistato in trasferta anche grazie alla prestazione del capitano dei sardi ha permesso a Mancini di salvare la categoria in Nations League e di rilanciarsi anche nel gironcino: se vince contro il Portogallo passerà come primo in classifica.