L'Unione Sarda: "Aritzo, alle 16:30 c'è Cagliari-Olbia"

vedi letture

"Aritzo, alle 16:30 c'è Cagliari-Olbia". Il primo test amichevole della stagione del Cagliari trova spazio anche sull'apertura odierna de L'Unione Sarda. Alle 16:30 i rossoblù, impegnati in questi giorni nel ritiro di Aritzo, affronteranno l'Olbia. Prima volta in panchina con il suo nuovo club per Eusebio Di Francesco, seppur non in una gara ufficiale.