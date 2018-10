L'Unione Sarda: "Arriva il Chievo, per Maran tuffo nel passato"

Il Cagliari attende il Chievo in questo decimo turno di Serie A, una sfida speciale per Rolando Maran, reduce proprio da una lunga esperienza sulla panchina clivense. "Cagliari, arriva il Chievo. Per Maran è un tuffo nel passato", titolo L'Unione Sarda in taglio alto, dedicando spazio in prima pagina anche al calcio e alle vicende rossoblù.