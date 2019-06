"L'Olanda vince 2-0: le azzurre escono dal Mondiale a testa alta". E' questo il titolo che L'Unione Sarda dedica al calcio in prima pagina, precisamente in taglio alto per quello in rosa. Il riferimento è chiaramente alla nazionale italiana di calcio femminile, fuori dalla Coppa del Mondo per mano delle campioni d'Europa dell'Olanda, che con due capocciate hanno battute le ragazze di Milena Bertolini, che hanno comunque inorgoglito un intero Paese che ha scoperto anche il calcio delle donne.