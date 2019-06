L'Unione Sarda: "Barella star anche in azzurro"

"Barella star anche in azzurro". Questo il titolo in prima pagina, in taglio alto, dell'edizione odierna de L'Unione Sarda sul gioiello rossoblù. Il classe '97, oltre ad essersi messo bene in mostra in maglia azzurra contro la Grecia, secondo il quotidiano, l'Inter starebbe preparando l'assalto finale per aggiudicarselo.