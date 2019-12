L'Unione Sarda: "Cagliari, a Udine per riprendere a correre"

"Cagliari, a Udine per riprendere a correre". Titola così in prima pagina L'Unione Sarda questa mattina in edicola. I sardi oggi alle 15 affronteranno l'Udinese e Maran ieri in conferenza stampa ha gridato come i suoi giocatori si devono dimenticare quei maledetti sette minuti contro la Lazio. Con una vittoria sui friulani andrebbero a -3 dal quarto posto, presidiato dalla Roma".