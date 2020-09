L'Unione Sarda: "Cagliari, domenica sarà campionato. Di Francesco sfida il 'suo' Sassuolo"

Si avvicina l'esordio in Serie A per i rossoblù: "Cagliari, domenica sarà campionato. Di Francesco sfida il 'suo' Sassuolo", titola a tal proposito in taglio alto L'Unione Sarda. Sfida dal sapore speciale per l'allenatore del Casteddu, che affronterà il suo grande passato: si giocherà al Mapei, kick-off domenica alle 18.