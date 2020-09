L'Unione Sarda: "Cagliari, Godin: accordo raggiunto. A Sassuolo porte aperte a 1.000 tifosi"

vedi letture

"Cagliari, Godin: accordo raggiunto. A Sassuolo porte aperte a 1.000 tifosi". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de L'Unione Sarda in edicola questa mattina. L'Inter ha trovato l'accordo con l'uruguaiano sulla buonuscita e adesso l'affare col Cagliari è in via di definizione. Intanto in Emilia Romagna si riaprono gli stadi. Sia a Parma che a Sassuolo si giocherà a porte aperte per la prima volta da dopo il lockdown.