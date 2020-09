L'Unione Sarda: "Cagliari, Joao è la certezza. Braccio di ferro per Godin"

"Cagliari, Joao è la certezza. Braccio di ferro per Godín". Così in taglio alto L'Unione Sarda, che sviscera i temi di più stretta attualità in casa rossoblù: Joao Pedro è il punto fermo dell'attacco di Di Francesco, mentre manca ancora l'accordo con l'esperto difensore uruguaiano. L'Inter attende che l'ex Atlético si leghi al club di Giulini per sbloccare l'affare Vidal.