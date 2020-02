L'Unione Sarda: "Cagliari, la nottata non è ancora passata"

vedi letture

"Cagliari, la nottata non è ancora passata". Si apre così l'edizione odierna de L'Unione Sarda in edicola questa mattina sulla sconfitta del Cagliari contro il Napoli per 0-1: "La prodezza di Mertens vale i tre punti per il Napoli. Contestazione dei tifosi. I rossoblù non vincono da dieci giornate, scivolano all'11° posto".