"Cagliari-Parma: c'è in palio l'Europa". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de L'Unione Sarda in edicola stamani sulla partita di oggi alle 18 alla Sardegna Arena tra sardi ed emiliani. La posta in palio, come dice il titolo, è alta ed europea considerando che le due squadre occupano rispettivamente la settima e l'ottava posizione in classifica con gli stessi 31 punti che ha anche il Milan in sesta posizione.