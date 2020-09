L'Unione Sarda: "Cagliari-Roma con 1000 tifosi"

"Cagliari-Roma con 1000 tifosi", titola quest'oggi in taglio alto L'Unione Sarda. I rossoblù di Di Francesco si preparano ad affrontare i giallorossi in amichevole: si giocherà alla Sardegna Arena e sarà consentito l'accesso ad un migliaio di tifosi. Un nuovo test per i sardi, prima della ripresa delle ostilità in campionato.