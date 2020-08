L'Unione Sarda: "Cagliari, Sirigu nel mirino"

vedi letture

"Cagliari, Sirigu nel mirino". L'Unione Sarda in edicola quest'oggi rilancia in taglio centrale questa suggestione di mercato per i rossoblù. L'esperto portiere del Torino può rientrare nell'orbita di mercato del club di Giulini nel caso in cui Cragno, finito da tempo nelle mire dell'Inter, dovesse effettivamente salutare dopo tre anni.