L'Unione Sarda: "Cagliari, tre calciatori positivi"

"Cagliari, tre calciatori positivi". L'apertura odierna de L'Unione Sarda è dedicata ai nuovi contagi in casa rossoblù. Isolamento per Ceppitelli, Bradaric e Cerri, in attesa di altri tamponi. L'avvio di stagione del Cagliari è già nel caos. Impennata di casi in Sardegna: ieri trentasette, non succedeva addirittura da aprile.