L'Unione Sarda: "Cerri e Ragatzu: questo Cagliari non si ferma più"

"Cerri e Ragatzu: questo Cagliari non si ferma più". Si apre così l'edizione odierna de L'Unione Sarda questa mattina in edicola. Il titolo fa riferimento alla vittoria dei sardi di ieri sera nella sfida valida per la Coppa Italia contro la Sampdoria. I blucerchiati vengono sconfitti due volte di fila alla Sardegna Arena e adesso per la squadra di Maran al prossimo turno di Coppa Italia ci sarà il difficilissimo incontro contro l'Inter.